خلافات تؤجل انطلاق الليغا 24 ساعة

تقرير 218

الليغا باتت على أهبة الانطلاق، موسم جديد بدأ بخلافات بين رابطة أندية الدوري والاتحاد الإسباني، خلافات عجلت منذ البداية بتأجيل أولى مباريات افتتاح الموسم بين غرناطة وأتلتيك بلباو ليوم إضافي لتلعب السبت بدلا من الجمعة بقرار من الاتحاد الإسباني الذي يصر على عدم إقامة مباريات الموسم يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع لتوافق الرابطة على هذا القرار بصورة مباشرة.

وتواصل الأندية استعداداتها لموسم جديد سيكون مغايرا بعد فترات الإغلاق بسبب كورونا وعدم الموافقة على حضور الجمهور منذ بداية الموسم وحتى إشعار آخر. حامل لقب الموسم الماضي ريال مدريد يسعى للاحتفاظ باللقب بقيادة زين الدين زيدان الذي بدأ يستعيد كل أوراقه الرابحة وأبرزهم إيدين هازارد بعد موسم من المعاناة والإصابات، فالنادي الملكي لم يقم بصفقات كبرى كما عودنا من قبل لا بل استغنى عن العديد من لاعبيه الشبان إما بالإعارة أو بالبيع النهائي، وهو ما أشار إليه رئيسه فلورنتينو بيريز في أكثر من مناسبة نظرا للوضع الاقتصادي الذي ترتب عن فيروس كورونا وصيانة ملعب سانياتغو بيرنابيو.

أما برشلونة ورغم احتفاظه بنجمه ليونيل ميسي والاستعانة بالمدرب رونالد كومان يواصل استعداده المثالي لمحو خيبة الموسم الماضي في كل البطولات، وقد يشهد انطلاق الليغا عدم وجود مهاجمه لويس سواريز الذي قد يغادر صوب يوفنتوس، كما من المنتظر أن تشهد تشكيلة الفريق الكاتالوني العديد من اللاعبين الواعدين كالبرتغالي ترينكاو القادم من براغا وعدد من اللاعبين الذين انتهت مدة إعارتهم لأندية أخرى.

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