إصابة رئيس نادي نابولي بفيروس كورونا

أعلن نادي نابولي إصابة رئيسه أوريليو دي لاورينتيس بفيروس كورونا عقب مشاركته في اجتماع لرؤساء الأندية الإيطالية.

وذكر نادي الجنوب الإيطالي عبر موقعه أن دي لاورينتيس ثبتت إصابته بفيروس كورونا من خلال الفحوصات التي أجريت له مساء الأربعاء والتأكد منها صباح الخميس لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس نابولي قد شارك في اجتماع رابطة أندية دوري الدرجة الأولى وممثلي الأندية العشرين في ميلانو. وعقب إصابة رئيس نابولي الذي دخل العزل الصحي لم تتضح أي انعكاسات للفريق الذي يستهل موسمه في العشرين من الشهر الجاري أمام بارما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية