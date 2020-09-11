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إصابة رئيس نادي نابولي بفيروس كورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي نابولي إصابة رئيسه أوريليو دي لاورينتيس بفيروس كورونا عقب مشاركته في اجتماع لرؤساء الأندية الإيطالية.

وذكر نادي الجنوب الإيطالي عبر موقعه أن دي لاورينتيس ثبتت إصابته بفيروس كورونا من خلال الفحوصات التي أجريت له مساء الأربعاء والتأكد منها صباح الخميس لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس نابولي قد شارك في اجتماع رابطة أندية دوري الدرجة الأولى وممثلي الأندية العشرين في ميلانو. وعقب إصابة رئيس نابولي الذي دخل العزل الصحي لم تتضح أي انعكاسات للفريق الذي يستهل موسمه في العشرين من الشهر الجاري أمام بارما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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