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دون كشف قيمة الصفقة.. فولهام يتعاقد مع الهولندي “تيتي”

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فولهام تعاقده مع الظهير الهولندي كيني تيتي قادما من ليون لأربعة مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي ليضم ثاني صفقاته في الموسم بعدما تعاقد مع الحارس ألفونس أريولا قادما من باريس سان جيرمان.

وذكر النادي اللندني أنه ضم تيتي بشكل رسمي بعد خضوعه للفحوصات الطبية بنجاح دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة، وخاض تيتي ثمانين مباراة مع ليون في مختلف البطولات كما لعب مع أياكس قبل سنوات.

وذكر اللاعب في تصريحات لقناة النادي أنه ممتن للانتقال إلى الفريق اللندني في تجربة جديدة في الملاعب الإنكليزية، كما أشار إلى أنه سيقدم كل ما يمكن من أجل مساعدة زملائه، ويستضيف فولهام في أولى مبارياته بالبريمرليغ على ملعب كرافين كوتاج ضيفه آرسنال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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