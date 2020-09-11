دون كشف قيمة الصفقة.. فولهام يتعاقد مع الهولندي “تيتي”

أعلن فولهام تعاقده مع الظهير الهولندي كيني تيتي قادما من ليون لأربعة مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي ليضم ثاني صفقاته في الموسم بعدما تعاقد مع الحارس ألفونس أريولا قادما من باريس سان جيرمان.

وذكر النادي اللندني أنه ضم تيتي بشكل رسمي بعد خضوعه للفحوصات الطبية بنجاح دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة، وخاض تيتي ثمانين مباراة مع ليون في مختلف البطولات كما لعب مع أياكس قبل سنوات.

وذكر اللاعب في تصريحات لقناة النادي أنه ممتن للانتقال إلى الفريق اللندني في تجربة جديدة في الملاعب الإنكليزية، كما أشار إلى أنه سيقدم كل ما يمكن من أجل مساعدة زملائه، ويستضيف فولهام في أولى مبارياته بالبريمرليغ على ملعب كرافين كوتاج ضيفه آرسنال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية