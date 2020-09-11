أندية الجنوب تعمل على “ترتيب بيتها الداخلي”

في مركز المعارض بتمنهنت انعقد الملتقى الثاني لأندية المنطقة الجنوبية بحضور مندوبي الأندية من مختلف المناطق وبلديات الجنوب تحت شعار “أفكار وأهداف من أجل إصلاح الأندية”.

وعلى مدار يومين درس المجتمعون اقتراحات ومواد النظام الأساسي للرابطة والأنشطة التي ستقام خلال الفترة القادمة سعيا منهم لترتيب البيت الداخلي.

واختار المجتمعون ترشيح الحكم الدولي نصر الدين اقرين واعتماده كمرشح لأندية الجنوب لخوض منافسات رئاسة اتحاد الكرة القادمة.

وتأسست رابطة أندية الجنوب في شهر مارس الماضي وعملت منذ بدايتها على القيام بمجموعة من المبادرات الإنسانية في بداية تفشي فيروس كورونا وتستثمر المرحلة الحالية لوضع أساسات النجاح لها.

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