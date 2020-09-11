نادي الهلال يستضيف اجتماع عمومية اتحاد الكاراتيه في بنغازي

استضاف نادي الهلال، في قاعة الاجتماعات تحديدا، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام للكاراتيه بحضور عدد من أعضائها ومسؤول الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة وعلي بوفراج المكلف بمراقبة الاجتماع من قبل اللجنة الأولمبية الليبية.

وانعقدت الجمعية العمومية بحضور 41 عضوا وهو النصاب القانوني حيث تم التصويت بالأغلبية على بنود الاجتماع وقفل الميزانية للاتحاد، كما تم اختيار منطقة سلوق للاجتماع الانتخابي القادم.

ورغم تفشي فيروس كورونا وصعوبة ممارسة الحياة بشكل طبيعي خاصة في ليبيا هذه الفترة مع ازدياد الحالات المصابة إلا أن الجهود كانت كبيرة من قبل القائمين عليه لإقامته في موعده وإنجاحه.

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