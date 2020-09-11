غموض حول الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية

أعلن الكاف رسميا أن 4 أندية ليبية ستشارك في المسابقات الإفريقية الموسم المقبل، لتعود الحيرة إلى اتحاد الكرة في كيفية اختيار من سيمثل ليبيا في ظل توقف الدوري الممتاز منذ أكثر من عام ونصف.

وبدأت الأخبار تتوارد كما شرع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتداول أسماء الأندية التي ستشارك، ومن المتوقع أن يعتمد اتحاد الكرة نتائج آخر موسم رياضي بحسب اللائحة التي تنص على مشاركة بطل الموسم ووصيفه وبطل الكأس، وبالتالي فإن النصر سيشارك في دوري أبطال أفريقيا باعتباره بطل آخر نسخة والأهلي بنغازي سيلتحق بذات المسابقة باعتباره الوصيف.

أما في كأس الكونفدرالية فمن المتوقع أن يشارك الاتحاد بطل الكأس والأهلي طرابلس صاحب المركز الثالث في بطولة 2017 -2018 وهي آخر بطولة رسمية في ليبيا بعد توقف الدوري الممتاز في نسخة 2018-2019 بسبب الحرب الدائرة في طرابلس آنذاك.

ولم تكتمل الصورة بعد ولايزال المشهد غامضا فاتحاد الكرة لم يحدد بعد المشاركين، ولكن الاتحاد الافريقي لن يمهل ليبيا وقتا طويلا، فآخر أجل لتسليم قوائم الأندية المشاركة سيكون يوم الـ15 من أكتوبر، ما يجعل من الواجب على اتحاد الكرة إشعار الأندية المشاركة، لتجهيز أنفسها إذ لم يتبقى من الوقت الكثير للتحضير للمغامرة الإفريقية.

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