مباراتان وديتان للمنتخب الوطني في يوم الفيفا

قال مدير المنتخب الوطني لكرة القدم كمال الترهوني لقناة ليبيا الأحرار أنه تم التسيق لإجراء مباراتين وديتين للمنتخب الوطني لكرة القدم مع بوركينا فاسو والسودان في شهر أكتوبر القادم في الأيام المخصصة للمباريات الودية من قبل الفيفا.

يذكر أن مباراة هامة تنتظر منتخبنا أمام غينيا الاستوائية ضمن تصفيات الأمم الإفريقية التي ستقام بالكاميرون.

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