منتخبنا الوطني يدخل حجرا صحيا بمعسكره في زوارة

قال رئيس لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة إن لاعبي المنتخب الوطني دخلو في حجر صحي لمدة 14 اليوم قبل المباشرة في التدريبات الجماعية, وسيكون البرنامج التدريبي فرديا حتى انتهاء مدة الحجر.

يشار إلى أن لاعبي منتخبنا الوطني أجروا فحوصات طبية تأكدت من خلالها من وجود حالتين ايجابيتين وهما الرياضي علاء القجدار ومحمد التوهامي.

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