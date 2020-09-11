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الملعب التونسي يتعاقد مع ثلاثة لاعبين ليبيين

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تعاقد نادي الملعب التونسي مع ثلاثة لاعبين حيث وقع لاعب المنتخب الوطني الأول أحمد المقصي رسميا على كشوفات انضمامه لنادي الملعب التونسي.
كما تعاقد النادي التونسي مع لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي محمود الشلوي وإبراهيم المصراتي.
وسيقص المقصي وزملاؤه الشلوي والمصراتي شريط مشاركتهم في الدوري التونسي لكرة القدم في الموسم 2020-2012

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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