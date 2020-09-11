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الشلوي والمصراتي ينضمان للملعب التونسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم صباح اليوم ثنائي منتخب الشباب إبراهيم المصراتي ومحمود الشلوي رسميا لصفوف الملعب التونسي ليبدأ اللاعبان الليبيان مرحلة جديدة في مسيرتهما الاحترافية.

وأكد وكيل أعمال الشلوي والمصراتي معاذ الشائبي ل218 أن اللاعبين قد انضما رسميا للملعب التونسي بعقد يمتد لـ 3 سنوات لكل منهما، وأشار الشائبي إلى أن فريق باردو يعتبر من الفرق الواعدة في تونس، ويعتبر بوابة حقيقية للاحتراف، فقد خرَّج النادي العديد من النجوم، وعلى رأسهم نجم المنتخب التونسي يوسف المساكني.

ومن المقرر أن يلتحق الثنائي الليبي بتدريبات الفريق مباشرة عقب خروجهم من الحجر الصحي صباح اليوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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