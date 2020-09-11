البريمرليغ ينطلق وسط منافسة مرتقبة بين الأندية الكبرى

تقرير 218

سيكون موسم الدوري الإنكليزي الممتاز بحسب التوقعات من أبرز المواسم في السنوات الأخيرة بعدما تعاقدت الأندية الكبرى مع عدد كبير من اللاعبين رغم الأزمة الإقتصادية الأخيرة .

وستفتح عودة أندية بحجم ليدز يونايتد إلى دوري الأضواء، باب التنافس على كل المراكز المقدمة على مصراعيه في ظل وجود مدربين من العيار الثقيل من بين أبرز المدربين عبر العالم .

وسينطلق التنافس بين ليفربول حامل لقب الموسم الماضي والغائب عن خزائنه منذ 30 عاما عندما يستقبل في قمة الجولة الأولى ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد فالمواجهة بين المدربين يورغن كلوب ومارسيلو بيلسا سيكون لها طابع خاص وسط متابعة خاصة من كل عشاق البريمرليغ في كل أنحاء العالم .

أما آرسنال الذي أنهى الموسم بالطريقة المثلى وافتتح الموسم الحالي بالتتويج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول فسيطلق مشروعه مع مدربه ومديره الفني ميكيل أرتيتا خارج أرضه أمام العائد إلى البريمرليغ فولهام في ديربي لندني مرتقب يسعى من خلاله لتطمين جمهوره منذ بداية الموسم .

وستشهد الجولة تأجيل مباراتي قطبي مدينة مانشستر في الجولة الأولى نظرا لمشاركتها في نصف نهائي أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الماضي، حيث قدما طلب التأجيل لمدة أسبوع إضافي .

وسيكون الموسم مرتقبا في ملاعب إنكلترا التي لطالما يعد دوريها الأبرز على الساحة بحسب المراقبين والمتابعين، أما التأكيد فسيكون مع صافرة الانطلاق مساء السبت .

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