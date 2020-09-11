بونافينتورا يوقع لموسمين مع فيورنتينا

انتقل لاعب ميلان السابق جياكومو بونافينتورا إلى فيورنتينا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين عقب انتهاء عقده وعدم رغبة الروسنيري في تجديده.

وقضى النجم الإيطالي مع ميلان 6 سنوات بعدما انتقل إليه قادما من أتلانتا وقدم العديد من المواسم المميزة كما خاض الموسم الماضي حوالي 32 مباراة واستطاع تسجيل 4 أهداف، وكان من ضمن الأسماء التي ساهمت بشكل كبير في تألق ميلان في فترة بعد التوقف والتي احتل الفريق نهايتها المركز السادس.

ويسعى فيورنتينا إلى تكوين فريق قوي للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا العام القادم حيث يضم الفريق في صفوفه أسماء بارزة من طراز فرانك ريبيري وفيدريكو كييزا.

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