اخبار الرياضة

بونافينتورا يوقع لموسمين مع فيورنتينا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقل لاعب ميلان السابق جياكومو بونافينتورا إلى فيورنتينا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين عقب انتهاء عقده وعدم رغبة الروسنيري في تجديده.

وقضى النجم الإيطالي مع ميلان 6 سنوات بعدما انتقل إليه قادما من أتلانتا وقدم العديد من المواسم المميزة كما خاض الموسم الماضي حوالي 32 مباراة واستطاع تسجيل 4 أهداف، وكان من ضمن الأسماء التي ساهمت بشكل كبير في تألق ميلان في فترة بعد التوقف والتي احتل الفريق نهايتها المركز السادس.

ويسعى فيورنتينا إلى تكوين فريق قوي للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا العام القادم حيث يضم الفريق في صفوفه أسماء بارزة من طراز فرانك ريبيري وفيدريكو كييزا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك