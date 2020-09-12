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أرسنال يفتتح موسمه بثلاثية أمام فولهام

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم أرسنال أولى مبارياته في افتتاح الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على جاره فولهام بثلاثية نظيفة على ملعب كرافين كوتاج في العاصمة لندن.

وافتتح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت أهداف المباراة بحلول الدقيقة التاسعة، وعزز المدافع البرازيلي الجديد غابريل ماجاليس تقدم المدفعجية بالهدف الثاني في الدقيقة 49، وأكمل قائد الفريق وهدافه بيير إيميريك أوباميانغ ثلاثية أرسنال بطريقة رائعة في الدقيقة 57.

وبذلك يكون أرسنال قد حقق أول ثلاث نقاط له في الموسم بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، وشهدت المباراة تألق البرازيلي ويليان المنتقل من تشيلسي بعقد انتقال حر حيث صنع هدفين خلال المباراة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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