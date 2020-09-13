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أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه بكورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد أتلتيكو مدريد في بيان رسمي إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بفيروس كورونا قبل أيام من خوض الفريق أولى مبارياته في الدوري الإسباني.

وذكر نادي العاصمة الإسبانية عبر موقعه أنه لم تظهر أي أعراض على المدرب الذي قام بعزل نفسه في منزله بعد خضوعه للكشف اليومين الماضيين خلال تحضيرات الفريق لانطلاق موسم الليغا.

ويواصل الروخي بلانكوس تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث تأجلت أول مباراتين للفريق في الدوري أمام إشبيلية وليفانتي.

ويستهل أتلتيكو مدريد موسمه في الليغا في السابع والعشرين من الشهر الجاري باستضافة غرناطة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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