الليبي “أبولبابة” يبدأ مشواره مع “ماريبور” السلوفيني

بدأ المحترف الليبي في الكرة الطائرة أحمد بولبابة مشواره رفقة فريق ماريبور السلوفيني الذي انضم له شهر يونيو الماضي بالمشاركة في مباراة ودية خسرها فريقه بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع ريميسا الرياضي إنه اندمج في أجواء الفريق ويسعى جاهدا لتقديم المردود الذي يساعده على التطور.

ويحتل فريق ماريبور السلوفيني المركز الثالث مؤقتاً، ويتأهب للمشاركة في نهائيات البطولة والمنافسة على لقبها. ولعب بولبابة قبل انتقاله إلى الدوري السلوفيني، في الدوري الصربي وهذا ما مهد له خوض هذه التجربة الجديدة.

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