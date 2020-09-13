اخبار الرياضة

الليبي “أبولبابة” يبدأ مشواره مع “ماريبور” السلوفيني

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المحترف الليبي في الكرة الطائرة أحمد بولبابة مشواره رفقة فريق ماريبور السلوفيني الذي انضم له شهر يونيو الماضي بالمشاركة في مباراة ودية خسرها فريقه بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع ريميسا الرياضي إنه اندمج في أجواء الفريق ويسعى جاهدا لتقديم المردود الذي يساعده على التطور.

ويحتل فريق ماريبور السلوفيني المركز الثالث مؤقتاً، ويتأهب للمشاركة في نهائيات البطولة والمنافسة على لقبها. ولعب بولبابة قبل انتقاله إلى الدوري السلوفيني، في الدوري الصربي وهذا ما مهد له خوض هذه التجربة الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك