اخبار الرياضة

رغم قرار التوقف.. “الصقور” يقرر عودة نشاط الفئات السنية

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت إدارة نادي الصقور استئناف نشاط أكاديميتها لتعليم الناشئين أساسيات كرة القدم في الـ19 من سبتمبر القادم مع حرصها التام على اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر فيروس كورونا.

واشترطت إدارة الأكاديمية على منتسبيها ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والجسدي وغسل اليدين باستمرار.

وعلى الرغم من اتخاذ الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية قرارا يقضي بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى يزول خطر كورونا إلا أن إدارة فريق الصقور اتخذت هذا القرار.

وافتتحت أكاديمية نادي الصقور في شهر يوليو الماضي وتختص بتدريب الناشئين من مواليد 2009 و2010 و2011 تحت إشراف المدرب التونسي محمد رزقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك