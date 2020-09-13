رغم قرار التوقف.. “الصقور” يقرر عودة نشاط الفئات السنية

قررت إدارة نادي الصقور استئناف نشاط أكاديميتها لتعليم الناشئين أساسيات كرة القدم في الـ19 من سبتمبر القادم مع حرصها التام على اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر فيروس كورونا.

واشترطت إدارة الأكاديمية على منتسبيها ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والجسدي وغسل اليدين باستمرار.

وعلى الرغم من اتخاذ الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية قرارا يقضي بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى يزول خطر كورونا إلا أن إدارة فريق الصقور اتخذت هذا القرار.

وافتتحت أكاديمية نادي الصقور في شهر يوليو الماضي وتختص بتدريب الناشئين من مواليد 2009 و2010 و2011 تحت إشراف المدرب التونسي محمد رزقي.

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