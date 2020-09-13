أوساكا تتوّج ببطولة أمريكا ثالث بطولاتها الكبرى

توّجت اليابانية نعومي أوساكا ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس على ملاعب فلاشينح ميدوز بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة لتحرز لقبها الثاني في البطولة.

وتأخرت أوساكا في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط واحد بعد سيطرة واضحة من أزارينكا، وفي المجموعة الثانية عادت اللاعبة اليابانية بقوة لتنهي المجموعة بستة لثلاثة مستغلة قوة إرسالها في أكثر من مناسبة، وعادت أوساكا لتكسب المجموعة الثالثة بستة أشواط مقابل ثلاثة لتنهي المباراة لصالحها وتحصد اللقب.

لتتوج نعومي أوساكا باللقب الثالث في بطولات الغراند سلام بعدما توجت بنفس البطولة في عام 2018 كما نالت لقب بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية