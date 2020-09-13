ميلان يشتري عقد ريبيتش حتى 2025

اشترى ميلان عقد المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش من صفوف فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت حتى صيف 2025 بعد مرحلة من التفاوض انتهت بنجاح.

وسيرتدي اللاعب الكرواتي القميص رقم 12 في الموسم الجديد حيث شارك الموسم الماضي في 30 مباراة ونجح في تسجيل اثني عشر هدفا.

وكان ميلان قد أعلن في الأيام الماضية عن تعاقده مع اللاعب الإيطالي ساندرو تونالي قادما من بريشيا بنظام الإعارة مقابل 10 ملايين يورو مع خيار الشراء بقيمة مالية تبلغ حوالي 15 مليون يورو.

ويستهل ميلان مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي عندما يواجه فريق بولونيا لحساب الجولة الأولى في 21 من الشهر الحالي.

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