تقرير: أتلتيكو مدريد يجدد اهتمامه بكافاني

كشف تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بخصوص انضمام المهاجم الأوروغواياني إديسون كافاني إلى أتلتيكو مدريد قادما من باريس سان جيرمان، في الميركاتو الحالي.

وبحسب برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، فإن أتلتيكو مدريد يضع على رأس أولوياته ضم المهاجم كافاني لكنه متوقف لبيع بعض لاعبيه خلال الأيام المقبلة، حيث من المنتظر أن يتخلى المدرب دييغو سيميوني عن مهاجمه الإسباني دييغو كوستا.

وكانت عدة تقارير صحفية إسبانية وفرنسية قد ربطت كافاني بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد إلا أن المفاوضات قد توقفت بسبب المطالبات المالية الكبيرة لباريس سان جيرمان في ذلك الوقت قبل نهاية عقده الصيف الحالي.

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