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أتالانتا ينفي تواصله مع المغربي حارث

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح نادي أتالانتا موقفه النهائي من التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أمين حارث قادما من شالكة خلال فترة الميركاتو الحالية.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أن أتالانتا مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط خلال الفترة القادمة قبل انطلاق موسم الدوري الإيطالي، إلا أن المدير التنفيذي للنادي الإيطالي جيوفاني سارتوري نفى ما تردد من تقارير صحفية ربطت انضمام صاحب الثلاثة والعشرين عاما إلى ثالث الدوري الإيطالي.

ويواصل أتالانتا التفكير بضم عدة لاعبين خلال الميركاتو حيث كانت عدة تقارير صحفية أكدت مغادرة نجم الفريق وقائده أليخاندرو غوميز إلى النصر السعودي لكن اللاعب رفض العرض المقدم حتى الآن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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