قبل انطلاق أعمال صيانتها.. “القنطري” يتفقد المدينة الرياضية العزيزية

قام رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري رفقة مدير إدارة المشروعات بالهيئة الدكتور محمد المجذوب بزيارة تفقدية للمدينة الرياضية العزيزية.

و كان في استقبال القنطري رئيس المجلس التسيري لبلدية العزيزية وكذلك رئيس فرع الهيئة في المنطقة وتم بحث طرق تطوير قطاع الشباب والرياضة في العزيزية وكذلك كيفية تطوير المدينة الرياضية التي أصبحت متهالكة جراء الحروب التي شهدتها المنطقة.

ومن جهته قام القنطري بزيارة المدينة الرياضية للوقوف على أوضاعها قبل بدء عمليات الصيانة والتي ستنطلق الأيام المقبلة بحسب رئيس الهيئة ، وعلى هامش الزيارة أكد الدكتور بشير القنطري أنه يتابع جميع المشاريع التي تشرف عليها هيئة الشباب والرياضة.

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