فريق عبلو و ابو دبوس “حمام الأنف” يهبط للدرجة الثانية

هبط فريق اللاعبان الليبيان إبراهيم أبودبوس و سالم عبلو حمام الأنف إلى الدرجة الثانية التونسية عقب خسارته مساء أمس أمام الملعب التونسي بهدفين دون رد.

المباراة الأخيرة في الدوري لحمام الأنف شهدت مشاركة بودبوس في آخر دقائق اللقاء بينما لم يشارك فيها عبلو.

هبوط حمام الأنف للدرجة الثانية سيجبر اللاعبان على إعادة النظر في مسألة تمديد إعارتهما للنادي التونسي وبكل تأكيد فإن الثنائي الليبي سيبحث عن ناد آخر في ظل توقف الدوري في ليبيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان حمام الأنف قد تعاقد مع الثلاثي الليبي إبراهيم أبودبوس وشامخ العبيدي وسالم عبلو على سبيل الإعارة في منتصف الموسم لكن الفريق فشل في الحفاظ على مكانه في الرابطة المحترفة لكرة القدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية