في “الوقت القاتل”.. فالنسيا يحسم الديربي في أولى مبارياته بالليغا

افتتح فالنسيا شريط مبارياته في الدوري الإسباني بفوزه المثير على جاره ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب ميستايا في ديربي المدينة .

ومنذ الدقيقة الأولى افتتح خوسيه موراليس التسجيل لليفانتي بعد مجهود فردي، وعدل فالنسيا النتيجة في الدقيقة الثانية عشرة برأسية المدافع البرازيلي غابرييل باوليستا.

وعاد خوسيه موراليس لإضافة الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الثانية والثلاثين، لكن بعد ثلاث دقائق عدل الأوروغواياني ماكسي غوميز النتيجة، ليمنح مانيول فابيخو التقدم للخفافيش لأول مرة في المباراة بحلول الدقيقة الخامسة والسبعين.

وواصل فابيخو تألقه ليحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليحصد الخفافيش أول ثلاث نقاط في الموسم ليحتل بها الفريق صدارة الليغا بصورة مؤقتة فيما يوجد ليفانتي في المركز الثامن عشر.

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