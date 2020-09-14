اخبار الرياضة

“المعروق والهوش” يتوجان ببطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل اللاعب الدولي في الكرة الطائرة فؤاد المعروق تألقه في المنافسات الرسمية وكذلك التنشيطية حيث توج رفقة سلطان الهوش ببطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية.

وأقيمت البطولة على شواطئ مصيف الحديد والصلب في مدينة مصراتة وقام بتنظيمها نادي التصدي الرياضي بمشاركة 21 فريقا مثلو مدن بنغازي ومصراتة وطرابلس وزوارة وصرمان.

وجاء تتويج المعروق والهوش بلقب البطولة على حساب هلال الضراط ومحمد قرواس بعدما حسما اللقاء النهائي لصالحهما. كما توج اللاعب عبد المالك جمال بجائزة أفضل لاعب في البطولة التي شهدت حضورا ومتابعة كبيرة من عشاق اللعبة في مدينة مصراتة والتي تهتم بالكرة الطائرة بشكل كبير جدا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك