“المعروق والهوش” يتوجان ببطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية

يواصل اللاعب الدولي في الكرة الطائرة فؤاد المعروق تألقه في المنافسات الرسمية وكذلك التنشيطية حيث توج رفقة سلطان الهوش ببطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية.

وأقيمت البطولة على شواطئ مصيف الحديد والصلب في مدينة مصراتة وقام بتنظيمها نادي التصدي الرياضي بمشاركة 21 فريقا مثلو مدن بنغازي ومصراتة وطرابلس وزوارة وصرمان.

وجاء تتويج المعروق والهوش بلقب البطولة على حساب هلال الضراط ومحمد قرواس بعدما حسما اللقاء النهائي لصالحهما. كما توج اللاعب عبد المالك جمال بجائزة أفضل لاعب في البطولة التي شهدت حضورا ومتابعة كبيرة من عشاق اللعبة في مدينة مصراتة والتي تهتم بالكرة الطائرة بشكل كبير جدا.

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