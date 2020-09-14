المنتخب الوطني يواصل فترة الحجر الصحي في زوارة

تقرير 218

الحال لم يتغير في معسكر المنتخب الوطني، والتدريبات لم تبدأ بعد بقرار من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، واللاعبون ما زالوا محجورين في زوارة.

اتحاد الكرة يسعى جاهدا لتقليص فترة الحجر الصحي وبدأ التدريبات لأن الوقت ليس في صالح فرسان المتوسط المقبلين على تصفيات كأس الأمم الأفريقية في شهر نوفمبر المقبل فالمنتخب الوطني أمام مواجهتين حاسمتين ضد غينيا الاستوائية، والفوز بهما يعني أن ليبيا بشكل كبير في نهائيات كان الكاميرون.

المعسكر مغلق وبعيد عن كاميرات الإعلام وهذا ما يزيد المشهد غموضا أمام الشارع الرياضي الليبي الذي بات بعيدا كل البعد عن واقع منتخب البلاد.

في دول الجوار تبدو الصورة أوضح فالمنتخبات العربية والأفريقية بدأت فعليا التحضيرات ناهيك عن أن الدوريات فيها مستمرة ومنها من استطاع إكمال الدوري بنجاح على غرار تونس.

في ظل التكتم الكبير والتوقف غير المبرر رغم أخذ إذن مسبق بإقامة المعسكر لم يظهر حتى الآن أي مسؤول يوضح الخطة البديلة وكيف ستكون التحضيرات في الحجر الصحي وهل سينتظر اللاعبون فعلا 14 يوما لبدء التدريبات أم أن اتحاد الكرة سيجد الحلول.

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