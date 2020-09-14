في ودية برشلونة الأولى.. ميسي ينفجر غاضبا

خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته الودية الأولى بعد أزمته الأخيرة رفقة ناديه برشلونة أمام نظيره خيمناستيك استعدادا لبداية مشواره في الليغا في موسمها الجديد.

وتعرض ميسي الذي يعيش فترة متقلبة بعد الضغوطات التي حصلت له في الفترة الأخيرة للمضايقة من قبل ريبييس لاعب فريق خيمناستيك والذي كُلف بمراقبته ليخرج ميسي عن طوره ويقول له “ماذا تفعل أيها الأبله” في إشارة واضحة للتدخلات العنيفة التي تعرض لها اللاعب الأرجنتيني.

وقال ريبييس في تصريحاته لبرنامج التشيرنجيتو الذي يبث على قناة ميجا الإسبانية إنه أخبر ميسي بكونه أفضل لاعب في العالم ولا توجد أي طريقة لإيقافه إلا ذلك.

وكان ميسي محط أنظار العالم في الفترة الماضية بعد الأزمة التي افتعلها مع برشلونة وقراره بالرحيل والذي عدل عنه في نهاية المطاف ويقرر البقاء حتى نهاية عقده.

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