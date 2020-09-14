مارسيليا يحسم كلاسيكو فرنسا لأول مرة منذ 2011

تقرير 218

حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي بدأها سان جيرمان بالسقوط على ملعب الصاعد لانس، وعاد البي إس جي إلى بارك دي فرانس لمواجهة فريق الجنوب مارسيليا في كلاسيكو الكرة الفرنسية.

رفقاء نيمار لم يتأخروا كثيرا عن تهديد مرمى الضيوف بعد عرضية من الوافد الجديد فلورينزي وجدت ماركو فيراتي لكن قفاز الحارس مانداندا أوقف المحاولة الأولى باقتدار، لتعود الكرة بتسديدة باب غاي غيّر مسارها كامارا ليطالب سان جيرمان بضربة جزاء دون جدوى.

الدقيقة الحادية والثلاثون شهدت ضربة حرة منح خلالها ديميتري باييت كرة لفلوران توفان الذي لم يتوان عن افتتاح أهداف موقعة الكلاسيكو وقد تأكدت مشروعيته بعد مراجعة تقنية الفار.

خلال المشهد الثاني في قمة الجولة وقفت خبرة الحارس مانداندا أمام تسديدة سارابيا القريبة، قبل أن تحرم أقدامه هذه المرة فريق العاصمة من فرصة محققة للبرازيلي نيمار، وفي الوقت الذي نجح فيه سان جيرمان بالوصول إلى مناطق مارسيليا رفضت تقنية الفيديو هذه المرة هدفا وقعه داريو بينيديتو.

فرص أصحاب الأرض تواصلت ونيمار حاول الوصول لعرضية سارابيا لكن اللمسة الأخيرة افتقدها أمام شباك الضيوف، التوتر سيطر على الكلاسيكو والحكم اضطر لإشهار البطاقات الملونة اثنتان منها كانت لمارسيليا أما الجانب الباريسي فكان نصيبه ثلاث بطاقات حمر من بينها واحدة للنجم نيمار لينتهي الكلاسيكو بفوز فريق الجنوب لأول مرة منذ عام 2011.

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