فريق المواهب يرفع كأس بطولة الشموع في مصراتة

بعد تنظيم رائع، وصلت بطولة الشموع الثانية لكرة القدم الخماسية إلى محطتها الأخيرة بتتويج فريق المواهب باللقب على حساب البيانكوشيلستي، حيث تم مساء أمس استكمال ركلات الترجيح عقب توقف المباراة يوم الجمعة قبل الماضية بسبب دخول الجماهير إلى أرضية الملعب.

وكان حفل الاختتام يليق بمستوى تنظيم البطولة، إذ تم تتويج الأفضل في الجوائز الفردية حيث حصل “أيمن بن نقريش” لاعب فريق توباكتس على لقب الهداف فيما استولى البيانكوشيلستي على بقية الألقاب إذ كان عزو المريمي أفضل لاعب في البطولة وأحمد الدعقالي أفضل حارس فيها، وأخيرا حمل الفريق البطل كأس البطولة وسط فرحة عارمة من لاعبيه.

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