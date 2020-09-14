اختتام بطولة الكرة الطائرة الشاطئية في مصراتة

اختتمت في مصراتة بطولة الكرة الطائرة الشاطئية التي أشرف على تنظيمها نادي التصدي في مصيف الشركة الليبية للحديد والصلب بمشاركة 21 فريقا من مختلف المدن الليبية.

وحصل الثنائي فؤاد المعروق وسلطان الهوش على اللقب بعد فوزهما في المباراة النهائية على حساب الثنائي هلال الظراط ومحمد قرواش.

وشهدت البطولة مشاركة لاعبين يمثلون مدن بنغازي وطرابلس وصرمان وورشافة ومصراتة وزوارة وغيرها من باقي المدن الليبية.

وتعاني رياضة الكرة الطائرة من إهمال كبير حيث توقف نشاطها منذ عام ونصف على خلفية التصعيدات العسكرية التي شهدتها البلاد، وأيضا تفشي فيروس كورونا الذي أعاق الحركة الرياضية.

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