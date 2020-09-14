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اختتام بطولة الكرة الطائرة الشاطئية في مصراتة

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت في مصراتة بطولة الكرة الطائرة الشاطئية التي أشرف على تنظيمها نادي التصدي في مصيف الشركة الليبية للحديد والصلب بمشاركة 21 فريقا من مختلف المدن الليبية.

وحصل الثنائي فؤاد المعروق وسلطان الهوش على اللقب بعد فوزهما في المباراة النهائية على حساب الثنائي هلال الظراط ومحمد قرواش.

وشهدت البطولة مشاركة لاعبين يمثلون مدن بنغازي وطرابلس وصرمان وورشافة ومصراتة وزوارة وغيرها من باقي المدن الليبية.

وتعاني رياضة الكرة الطائرة من إهمال كبير حيث توقف نشاطها منذ عام ونصف على خلفية التصعيدات العسكرية التي شهدتها البلاد، وأيضا تفشي فيروس كورونا الذي أعاق الحركة الرياضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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