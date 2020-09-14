لأول مرة في مسيرته.. دومنيك ثيم يتوّج ببطولة أمريكا

تُوج النمساوي دومنيك ثيم ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه في المباراة النهائية على الألماني ألكنسدر زفيريف ليكتب اسمه في سجل المتوجين بلقب من ألقاب بطولات الغراند سلام.

وحسم زفيريف المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، وعاد اللاعب الألماني ليسيطر على المجموعة الثانية وينهيها بستة أشواط لأربعة، إلا أن اللاعب النمساوي عاد من بعيد ليتمكن من الفوز بالمجموعة الثالثة بستة لأربعة وينهي المجموعة الرابعة بستة أشواط لثلاثة، معادلا نتيجة المباراة ليوصلها للشوط الحاسم الذي أنهاه بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة.

ليتمكن دومنيك ثيم من التتويج باللقب للمرة الأولى في مسيرته ليصبح أول لاعب نمساوي يتوج بلقب الرجال في فلاشينغ ميدوز.

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