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لأول مرة في مسيرته.. دومنيك ثيم يتوّج ببطولة أمريكا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُوج النمساوي دومنيك ثيم ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه في المباراة النهائية على الألماني ألكنسدر زفيريف ليكتب اسمه في سجل المتوجين بلقب من ألقاب بطولات الغراند سلام.

وحسم زفيريف المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، وعاد اللاعب الألماني ليسيطر على المجموعة الثانية وينهيها بستة أشواط لأربعة، إلا أن اللاعب النمساوي عاد من بعيد ليتمكن من الفوز بالمجموعة الثالثة بستة لأربعة وينهي المجموعة الرابعة بستة أشواط لثلاثة، معادلا نتيجة المباراة ليوصلها للشوط الحاسم الذي أنهاه بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة.

ليتمكن دومنيك ثيم من التتويج باللقب للمرة الأولى في مسيرته ليصبح أول لاعب نمساوي يتوج بلقب الرجال في فلاشينغ ميدوز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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