اخبار الرياضة

كروتوني يمنح نجمه الليبي قميص رقم 10

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

منح نادي كروتوني الصاعد حديثا للدوري الإيطالي الممتاز القميص رقم 10 لنجمه الليبي أحمد بن علي.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • سيتم أغلاق النوادي الرياضية االليبية بالكامل في المنطقة الغربية في ليبيا من القوة المسلحة الليبية ـ وإرسال الأدارات للتحقيق بعد الكشف عن قضية سرقة الاسماااء من السجلات المدنية ـ وتزوير الجوازات والهويات الليبية .

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  • تزوير االجوازات في ليبيا

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