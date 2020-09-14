كروتوني يمنح نجمه الليبي قميص رقم 10

أخبار ليبيا24
منح نادي كروتوني الصاعد حديثا للدوري الإيطالي الممتاز القميص رقم 10 لنجمه الليبي أحمد بن علي.
أخبار ليبيا24
منح نادي كروتوني الصاعد حديثا للدوري الإيطالي الممتاز القميص رقم 10 لنجمه الليبي أحمد بن علي.
سيتم أغلاق النوادي الرياضية االليبية بالكامل في المنطقة الغربية في ليبيا من القوة المسلحة الليبية ـ وإرسال الأدارات للتحقيق بعد الكشف عن قضية سرقة الاسماااء من السجلات المدنية ـ وتزوير الجوازات والهويات الليبية .
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تزوير االجوازات في ليبيا
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