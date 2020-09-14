الترهوني يكشف لـ218 روزنامة المنتخب.. وكواليس معسكر زوارة

خاص| 218

أكد مدير المنتخب الوطني كمال الترهوني، لبرنامج “GAME” على قناة “218”، أن المنتخب لايزال في الحجر الصحي في معسكره في زوارة بناء على تعليمات اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، مضيفا أنهم في انتظار المسحة الثانية التي ستجرى بعد غد للبدء بالتدريبات بعدها في حال ظهرت النتائج سالبة.

وعن اللاعبين علاء القجدار ومحمد التهامي، الذين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا من خلال المسحة الأولى التي أجريت لهما منذ أسبوع في طرابلس، قال الترهوني إن اللاعبين ملتزمان بالحجر الصحي وستجرى لهما المسحة الثانية، وفي حال خلوهما من الفيروس سيلتحقان بمعسكر المنتخب في مدينة زوارة ولن يتم تعويضهما بناء على رغبة الإطار الفني للمنتخب بقيادة علي المرجيني.

وأضاف الترهوني في تصريحاته أنه سيتم تمديد معسكر المنتخب نظرا لفترة الحجر الصحي التي فرضت على اللاعبين، مؤكدا أن فرسان المتوسط يتدربون بشكل فردي داخل مقر الإقامة بناء على تعليمات الإطار الفني.

وأشار مدير المنتخب الوطني في تصريحاته إلى وجود تواصل بين اتحاد الكرة والخارجية الليبية ونظيرتها التونسية لتنسيق معسكر المنتخب في تونس الشهر المقبل والذي سيضم عددا من اللاعبين المحترفين إضافة إلى اللاعبين المحليين، وسيتم خلاله إجراء مباراتين وديتين تحضيرا لمواجهتي غينيا الاستوائية في شهر نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وصرح الترهوني لـ218، أن اتحاد الكرة في تواصل مع منتخبات بوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى والسودان لإجراء مباريات ودية معهم في تونس في ملعب مصطفى بن جنات في المنستير أو ملعب رادس في العاصمة.

واختتم الترهوني تصريحاته بأن فترة الحجر الصحي بدأت تؤثر نفسيا على اللاعبين ولكن الإطار الفني والطبي والإداري يسعى جاهدا للتخفيف عنهم.

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