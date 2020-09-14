المصراتي لـ218: اخترت الاحتراف لعدم استمرارية الدوري الليبي

أكد لاعب منتخب الشباب إبراهيم المصراتي أن انتقاله لنادي الملعب التونسي جاء عن طريق وكيل أعماله معاذ الشائبي والذي قدم له عرضا تمت الموافقة عليه من قبل ناديه الهلال.

وأضاف المصراتي، لبرنامج “GAME” على قناة “218”، أن عقده مع النادي التونسي سيتواصل لـ4 مواسم قابلة للتجديد وهي أول تجربة احترافية له.

ولفت إلى أنه اختار الدوري التونسي لأن أجواءه قريبة من الدوري الليبي، موضحا أن مشكلة الدوري الممتاز في ليبيا تكمن في عدم الاستمرارية وفي حال انتظام الرزنامة سيكون الدوري قوي وينعكس بالتالي علي المنتخب.

وأضاف المصراتي بأن يوم أمس كان أول تدريب له مع الملعب التونسي، مشيرا إلى أن الاجواء كانت ممتازة ولاقى ترحيبا كبيرا من لاعبين الفريق رغم أنه تدرب على انفراد حيث سيلتحق بالمجموعة الأيام المقبلة.

وعن تعاقد الملعب التونسي مع اللاعبين الليبيي، قال المصراتي إنه يشكر إدارة الفريق على منحهم الثقة ويتمنى أن يكون جميع اللاعبين في المستوى، واختتم تصريحاته أنه يتمنى التتويج مع فريقه الموسم المقبل.

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