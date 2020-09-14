المقصبي لـ218: قطاط والفلاح يسعيان لكسر “أرقام قياسية”

بعد أن سجل الثنائي عزالدين قطاط وحماد الفلاح رقما قياسيا بالسباحة في المياه المفتوحة لـ50 كيلومتر ابتداء من مصيف الجوهرة في بنغازي وصولا لقيمينس، أكد خالد المقصبي، رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة بنغازي، ان السباق تم تنظيمه في ظروف قاهرة نظرا لتفشي فيروس كورونا، وان السبحان استغرقا 16 ساعة للوصول الي نقطة النهاية.

وأشار المقصبي، لبرنامج “GAME” على قناة “218”، إلى أن هذا التحدي هو الثاني لقطاط والفلاح بعدما قطعا مسافة 30 كيلومترا في خليج البمبا العام الماضي، مؤكدا أنه سيكون هناك تحدي أكبر الفترة المقبلة ولكن نقص الإمكانيات يصعب المهمة على الاتحاد الفرعي، إذ إن السبحان يطمحان لكسر أرقام قياسية.

ولفت المقصبي في تصريحاته إلى أنه سيتم تنظيم تحدي جديد للسيدات بمسافة 10 كيلو متر الفترة المقبلة، مؤكدا أن ليبيا تملك عدة مواهب في السباحة.

وعبّر المقصبي عن استيائه من عدم وجود أحواض للتدريب في المنطقة الشرقية بمواصفات قياسية، إذ إن وجودها سيساعد بشكل كبير في منافسة ابطال ليبيا علي الالقاب الدولية، حيث وجه رسالة للمسؤولين في ليبيا بضرورة الالتفات لهذه الرياضة لأنها قادرة على تحقيق الإنجازات.

واختتم المقصبي تصريحاته بتوجيه الشكر لكل الجهات الداعمة والتي ساهمت في نجاح سباق القوة والتحدي.

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