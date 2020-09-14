الشلوي لـ218: اخترت الدوري التونسي لأنه “الأقوى عربياً”

قال نجم المنتخب الوطني للشباب محمود الشلوي، إنه اختار الانتقال إلى الدوري التونسي لأنه من أقوى الدوريات العربية، وأضاف أنه تلقى عدة عروض من اندية تونسية لكنه اختار الملعب التونسي لانه يمنح الفرصة للاعبين الشباب.

وأشار الشلوي، لبرنامج “GAME” على قناة “218”، إلى أن مدة عقده تمتد لثلاث مواسم، وبالنسبة للتجديد مع الملعب التونسي أكد الشلوي أنه لم يفكر في ذلك بعد لأنه من الممكن أن ينتقل إلى فريق آخر عقب الموسم الأول، فالأمر متوقف عما سيقدمه مع الفريق.

وقال اللاعب الشاب إن أول تمرين مع فريقه الجديد جمعه بزميله في المنتخب إبراهيم المصراتي، وأعرب عن امتنانه من الاستقبال الكبير الذي لمسه من لاعبي الفريق والإطار الفني والإداري وتمنى أن يقدم مواسم مميزة مع الملعب التونسي.

وأشاد الشلوي بأداء اللاعبين في تونس هذا الموسم على غرار علي معتوق مع الملعب التونسي وحمود الهوني مع الترجي والمعتصم صبو مع الاتحاد المنستيري وتمنى أن يقدم اللاعب الليبي الإضافة في تونس.

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