رئيس هيئة الشباب والرياضة يشرف على مشاريع الهيئة بزيارات ميدانية

أجرى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة “بشير القنطري” رفقة مدير إدارة المشروعات بالهيئة جولة ميدانية تفقد من خلالها المدينة الرياضية بالعزيزية.
وبحث ” القنطري” خلال اللقاء بمقر بلدية العزيزية متطلبات البلدية لتطوير قطاع الشباب والرياضة ومناقشة وضع المدينة الرياضية العزيزية التي تعاني الإهمال والتهالك.
ووعد رئيس الهيئة بانطلاق أعمال الصيانة خلال أيام والتي ستشمل صيانة مرافق المدينة الرياضية وتعشيب الملعبين الرئيسي والجانبي.
هذا وأكد القنطري متابعته كافة المشاريع من منشآت شبابية ورياضية بكل مناطق ليبيا خدمة للشباب.
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