المهاجم الليبي سالم المسلاتي يعزز صفوف النصر الكويتي

انضم المهاجم الليبي سالم المسلاتي الشهير بروما إلى صفوف نادي النصر الكويتي على سبيل الإعارة لموسم قابل للتجديد.

روما وقع على كشوفات الانتقال للفريق الكويتي كلاعب حر ليبدأ تجربته الجديدة في الاحتراف بعد فترة قصيرة قضاها رفقة فريق حرس الحدود المصري لم تتكلل بالنجاح.

وقبل انتقاله لفريق النصر الكويتي قضى سالم روما فترة فراغ دون اللعب مع أي ناد عقب توقف منافسات الدوري الممتاز حيث خاض آخر تجربة رفقة فريق الاتحاد.

ويواصل اللاعبون الليبييون خوض تجاربهم الإحترافية هذه الفترات حيث وقع الثلاثي إبراهيم المصراتي ومحمود الشلوي وأحمد المقصي على عقود الانتقال إلى الملعب التونسي.

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