المدافع السنغالي “كوليبالي” على رادار سان جيرمان”.. والسعر يُعقّد الصفقة

جدّد فريق “باريس سان جيرمان” اهتمامه بالتعاقد مع المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، الذي يقترب، بحسب تقارير صحفية، من الانضمام لصفوف فريق “مانشستر سيتي”.

ويرى فريق “نابولي” أن بيع “كوليبالي” أصبح حتميًا مع تقدمه في العمر وتراجع مستواه، لكن التقارير الصحفية أكدت أن سعر اللاعب لن يقل عن 100 مليون يورو.

وقد تتعقد إمكانية إتمام الصفقة في هذه المرحلة التي تشهد أزمة اقتصادية كبيرة للعديد من الأندية على مستوى العالم عقب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن “كوليبالي” يفضل كثيرًا فكرة اللعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في “مانشستر سيتي”، ممّا يعقد من مهمة “سان جيرمان” في ضمّه.

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