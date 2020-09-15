بثلاثية.. “تشيلسي” يهزم “برايتون” في مطلع مشواره بـ”البريميرليغ”

حقق فريق “تشلسي” فوزه الأول في الدوري الإنجليزي على حساب منافسه “برايتون”، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “أميكس فالمر ” ضمن الجولة الأولى.

وتقدم “تشيلسي” في النتيجة عن طريق “جورجينيو” من علامة الجزاء في الدقيقة الثالثة والعشرين، ثم عدّل “لينادرو تروسارد” النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والخمسين.

وبعدها بدقيقتين فقط؛ سجل “رييس جايمس” الهدف الثاني لصالح “البلوز” ليختتم “كيرت زوما” أهداف فريقه في الدقيقة الرابعة والستين. وبذلك يحصد “تشلسي” أول ثلاث نقاط في مشواره الهادف للتتويج بلقب “البريميرليغ” في هذه النسخة.

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