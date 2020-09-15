عُشّاق المستديرة يترقبون انطلاقة البوندسليغا

تعود عجلة الدوري الألماني للدوران من جديد بلقاء البطل بايرن ميونيخ مع ضيفه شالكة على ملعب اليانز ارينا في الـ 18 من الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يشهد الدوري الأكثر تنظيما في أوروبا، منافسة كبيرة هذا الموسم حيث سيحاول البايرن المحافظة على لقبه المحلي للعام التاسع على التوالي خاصة أنه منتش بتتويجه الأوروبي.

في الجهة المقابلة سيحاول الغريم بروسيا دورتموند المنافسة على اللقب وتحقيق نتائج إيجابية في بداية المشوار ليبقى دائما بين أندية الطليعة في جدول الترتيب حيث سيواجه بروسيا مونشغلادباخ في المباراة الافتتاحية.

من جهته، لن يكون ليبزيغ منافسا سهلا هذا الموسم عقب الأداء الكبير الذي أظهره في النسخة الماضية إضافة إلى بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتجاوز ماينز في الجولة الأولى سيكون أفضل بداية للايبزيغ في الموسم الجديد.

وطالما كان دوري البوندسليغا الذي استؤنف كأول دوري في أوروبا عقب التوقف بسبب تفشي الفيروس، منظما سواء من الناحية الفنية أو الإدارية فألمانيا تمتلك بنية تحتية وملاعب تعتبر الأبرز في القارة العجوز لذلك دائما ما يكون دوريها محط أنظار الجمهور في كل العالم وضربة البداية ستنطق في اليانز ارينا بعد يومين.

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