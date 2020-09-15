السنوسي يقود العربي لنهائي كأس الكويت

شارك الدولي الليبي السنوسي الهادي في تأهل فريقه العربي الكويتي لنهائي كأس الأمير على حساب نظيره اليرموك.

وحسم رفاق السنوسي اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى زمن المباراة الرسمي بالتعادل السلبي.

وسيواجه العربي يوم الخميس المقبل نظيره الكويت في النهائي على ستاد جابر الأحمد الدولي، وفي حال تتويج العربي بالكأس فسيكون اللقب الأول للدولي الليبي في مسيرته بالكويت.

ويعد السنوسي من أبرز اللاعبين في الكويت هذا الموسم وحظي بإشادة واسعة من الصحفيين والجمهور الرياضي.

وتلقى السنوسي عدة عروض احترافية من الكويت والسعودية إذ إن عقده ينتهي بنهاية هذا الموسم لكن اللاعب الليبي لم يحدد وجهته المقبلة بعد.

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