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انطلاق بطولة الصابري لكرة القدم الشاطئية في بنغازي

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقب انتظار دام لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، انطلق دوري الصابري الزين لكرة القدم الشاطئية في نسخته الرابعة تحت إشراف شباب المنطقة وبمشاركة 8 فرق تم تقسيمها على مجموعتين.

جاءت البطولة التي احتضنتها رمال شاطئ الصابري بموافقة من لجنة مكافحة كورونا شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وهو ما أكدته اللجنة المنظمة للبطولة.

تعد هذه البطولة من أبرز البطولات الشاطئية في بنغازي وتشهد متابعة جماهيرية كبيرة وكانت فكرة الدوري قد انطلقت في صيف 2017 بمناسبة تحرير منطقة الصابري لتتواصل للعام الرابع على التوالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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