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الرياضة الليبية تودّع المدربين رزق والعربي

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودّع الوسط الرياضي في طرابلس وليبيا بصورة عامة هذا الأسبوع شخصيتين مرموقتين في مجال التدريب بالألعاب الفردية وهما مدرب رفع الأثقال الشهير عبدالله طلحة رزق، ومدرب الملاكمة المحنك رمضان العربي.

واشتهر (أبو طلحة) كما يعرفه الجميع بتخريج العديد من الأبطال في رياضة رفع الأثقال وبالأخص مع ناديه اتحاد الشرطة الرياضي.

بينما ساهم (رمضان العربي) في صقل موهبة نجوم واعدين برياضة الفن النبيل من خلال إشرافه على تدريب عدة أندية كان آخرها المحلة.

يذكر أن الرياضات الفردية تحظى باهتمام كبير من الشباب الليبي وقدمت العديد من الأبطال على مدار سنوات طويلة، وتقلد منتخب الرياضات الفردية ليبيا عدة قلائد في المنافسات العربية والقارية والدولية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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