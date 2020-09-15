المدير الرياضي لبرشلونة يؤكد رحيل فيدال

أكدت صحيفة “اس الإسبانية” نقلا عن المدير الرياضي لبرشلونة رامون بلانس، رحيل لاعب وسط الفريق التشيلي ارتورو فيدال.

وسيكون نادي انتر ميلانو الوجهة الأقرب باللاعب بعد أن أعلن المدرب انطونيو كونتي رغبته في ضم فيدال، حيث قال رامون بلانس في تصريحات للصحيفة إن “فيدال في مفاوضات حاليا لمغادرة برشلونة لكنها لم تنته بعد حتى الآن، لكنني أود أن أغتنم هذه الفرصة من أجل شكره على الفترة التي قضاها داخل جدران الفريق”.

وعن رحيل سواريز على الفريق قال بلانس، إن “سواريز لاعب مهم لبرشلونة، لقد كان مؤثرا في السنوات الأخيرة، علينا أن نحترم كثيرًا هؤلاء اللاعبين الذين قدموا الكثير لبرشلونة، لكن بعد ما حدث في نهاية الموسم نحن في طور التغيير ونعمل على ذلك”.

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