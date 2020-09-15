الأهلي طرابلس يضم عبدالله بلعم قادما من النصر

تعاقد النادي الأهلي طرابلس مع لاعب فريق النصر عبدالله بلعم لمدة موسمين ليعزز صفوف الفريق استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز والمشاركة الأفريقية.

ويعتبر عبدالله بلعم من أبرز المواهب الشابة في ليبيا بالسنوات الأخيرة حيث استطاع حجز مكان أساسي رفقة المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة كما كان من ضمن الأسماء التي وصلت مع فريق النصر إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية العام الماضي.

ويسعى فريق الأهلي طرابلس بهذا التعاقد إلى التحضير مبكرا لمنافسات الدوري الممتاز وتقوية فريقه في الاستحقاقات القادمة وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن النادي لن يكتفي بهذه الصفقة فقط بل يقترب أيضا من التعاقد مع أسماء أخرى.

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