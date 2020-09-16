الأهلي بنغازي يؤكد جاهزيته للمشاركة الأفريقية

بعد أن استلم الاتحاد العام لكرة القدم خطابا من الكاف يخبره بترشيح 4 أندية ليبية لتمثيله في منافسات بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في العام القادم أبدى النادي الأهلي بنغازي استعداده لتمثيل البلاد في هذا الاستحقاق الهام.

و قرر نادي الأهلي بنغازي الذي يعمل طوال الفترة الماضية على الاهتمام بالبنية التحتية والجانب الاستثماري لتوفير مصادر دخل جديدة للنادي تغنيه عن دعم الدولة في المستقبل القريب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مشاركته في المحفل الأفريقي بطموح كبير للظهور بشكل مشرف رغم العوائق الكثيرة في المرحلة الحالية وفي مقدمتها توقف مسابقة الدوري الممتاز منذ شهر أبريل عام 2019 واحتراف عدد كبير من لاعبيه خارج البلاد.

وانقسمت الآراء في الفترة الماضية وفور الإعلان عن مشاركة الأندية في هذا الاستحقاق الأفريقي بين مؤيد لها وبين معارض يرى في هذه المشاركة إهدارا للمال العام في ظل توقف الدوري واستحالة القدرة على المنافسة.

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