رسميا .. آرسنال يمدد عقد قائده لـ3 سنوات

أعلن أرسنال تجديد عقد مهاجمه وقائده الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ حتى صيف عام 2023 لينهي كل التكهنات بخصوص رحيله عن الفريق اللندني الفترة الأخيرة.

ووقع أوباميانغ عقدا جديدا مع الفريق اللندني لمدة 3 سنوات دون الكشف عن القيمة المالية الجديدة التي سيتقاضاها، لكن عدة تقارير صحفية بريطانية ذكرت أن صاحب الـ 31 عاما سيكون الأعلى أجرا بين اللاعبين إلى جوار الألماني مسعود أوزيل.

وكان أوباميانغ قد انضم إلى أرسنال في عام 2018 قادما من بروسيا دورتموند حيث توج بلقب هداف البريمرليغ منذ الموسم الأول له، كما ساهم مع الفريق بصورة واضحة بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي نهاية الموسم الماضي والدرع الخيرية بداية هذا الموسم.

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