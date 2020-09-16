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ليون يسقط أمام مونبلييه “لأول مرة” في الموسم

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خسر ليون للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الفرنسي بعد السقوط خارج ملعبه أمام مونبلييه بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى والتي استضافها ملعب دو لاموسون.

وافتتح لتيجي سافانييه أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 38 من علامة الجزاء، وشهدت المباراة طرد نجم ليون حسام عوار، وعاد سافانييه في الدقيقة 59 لتعزيز النتيجة بالهدف الثاني، قبل أن يقلص الهولندي ممفيس ديباي الفارق قبل النهاية بـ 8 دقائق، ليواصل مونبلييه انتصاراته للمباراة الثانية تواليا ليقفز للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليون عند 4 نقاط في المركز الـ 11.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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