ليون يسقط أمام مونبلييه “لأول مرة” في الموسم

خسر ليون للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الفرنسي بعد السقوط خارج ملعبه أمام مونبلييه بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى والتي استضافها ملعب دو لاموسون.

وافتتح لتيجي سافانييه أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 38 من علامة الجزاء، وشهدت المباراة طرد نجم ليون حسام عوار، وعاد سافانييه في الدقيقة 59 لتعزيز النتيجة بالهدف الثاني، قبل أن يقلص الهولندي ممفيس ديباي الفارق قبل النهاية بـ 8 دقائق، ليواصل مونبلييه انتصاراته للمباراة الثانية تواليا ليقفز للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليون عند 4 نقاط في المركز الـ 11.

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