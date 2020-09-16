حامل لقب طواف فرنسا للدراجات ينسحب من السباق

انسحب المدافع عن لقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية ” إيغان بيرنال” من منافسات طواف فرنسا للدراجات الهوائية قبل انطلاق المرحلة الـ 17 أكثر المراحل صعوبة في طواف العام الحالي.

وكان دراج فريق “غنيوس غريناديرز” الكولومبي قد تراجع في الترتيب العام الأسبوع الماضي عقب حادث خلال مرحلة مرتفعات جورا، ويعتقد أن “بيرنال” 23 عاما يعاني من آلام في الظهر، وكان الدراج الكولومبي يحتل المركز السادس عشر متخلفا بـ 19 دقيقة وأربع ثوان من متصدر الترتيب العام “بريموز بروغليتش” بنهاية المرحلة الـ 16 يوم الثلاثاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار