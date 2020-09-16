جاريث بيل خارج حسابات ريال مدريد في الموسم الجديد

أكد وكيل أعمال اللاعب الويلزي “غاريث بيل””جوناثان بارنيت” لوكالة الاسوشييتد برس أنه يُجري محادثات مع نادي توتنهام هوتسبير بشأن عودة اللاعب الويلزي إلى لندن بعد فقدان مركزه المتميز في ريال مدريد، بارنيت قال “هذا النادي الذي يريد الانتقال له.”

وكان “غاريث بيل” قد انتقل من توتنهام هوتسبير إلى ريال مدريد عام 2013 بموجب صفقة انتقال بلغت 100 مليون يورو وكان ذلك رقما قياسيا آنذاك، ولا شك في أن النادي اللندني يأمل عودة لاعبه السابق إلى صفوفه قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في الخامس من شهر أكتوبر القادم.

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